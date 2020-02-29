Мэрия подала в суд на компанию, которая украшала Нижний Новгород к новогодним праздникам

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:55:17+03:00

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Администрация Нижнего Новгорода подала иск в суд к компании, которая украшала улицы города к Новому году. Мэрия хочет взыскать с подрядчика почти 45 миллионов рублей, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда области.

Напомним, в преддверии Нового года приволжскую столицу украшала ООО "Композиция" из Санкт-Петербурга. Она устанавливала уже имеющуюся новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского и вешала на улицах гирлянды в виде сосулек, светящиеся фигуры елочек, снеговиков и оленей, а также убирала всю иллюминацию по завершению новогодних и рождественских торжеств.

Компания выиграла аукцион, запросив за работу 10,5 миллионов рублей. А максимальная центра контракта изначально составляла более 14 миллионов.

Дата рассмотрения иска пока еще не назначена. Сама компания в феврале 2020 года была ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU