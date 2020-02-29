2020-02-29T10:12:25+03:00
Происшествия

Балахнинский депутат подозревается в растрате более 800 тысяч рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения» Уголовного кодекса Россиийской Федерации в отношении депутата Земского собрания Балахнинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, правоохранители уже проводят расследование.

По версии следствия, подозреваемый, который с апреля 2017 года до апреля 2018 года работал в должности директора одного из предприятий Балахны, фиктивно устроил на должность своего заместителя местного жителя, и при этом выплатил ему зарплату и компенсацию за неиспользованные отпуска. Своими действиями он совершил растрату денежных средств, вверенных ему в силу его служебного положения, в размере свыше 800 тысяч рублей.

Мужчину задержали сотрудники следственного комитета и УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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