В Нижегородской области снизились цены на сахар, молоко и пшеничный хлеб
За предпоследнюю неделю февраля в Нижегородской области снизились средние цены на сахар, хлеб из пшеничной муки и молоко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородстат, изменения произошли в период с 17 по 25 февраля.
Так, теперь нижегородцы могут купить сахар по цене 25,9 рубля за килограмм вместо 26,3, а пшеничный хлеб - за 58,7 рубля вместо 60,2. Кроме того, литр молока подешевел с 57,3 рубля до 56,8.
В министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, также снизились средние цены на вермишель, морковь и рис.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,8% меньше среднероссийского показателя. Губернатор Глеб Никитин уже отмечал роль УФАСа в контроле за «адекватными» ценами на товары первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU