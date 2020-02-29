В Нижегородской области снизились цены на сахар, молоко и пшеничный хлеб

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:25:58+03:00

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За предпоследнюю неделю февраля в Нижегородской области снизились средние цены на сахар, хлеб из пшеничной муки и молоко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородстат, изменения произошли в период с 17 по 25 февраля.

Так, теперь нижегородцы могут купить сахар по цене 25,9 рубля за килограмм вместо 26,3, а пшеничный хлеб - за 58,7 рубля вместо 60,2. Кроме того, литр молока подешевел с 57,3 рубля до 56,8.

В министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, также снизились средние цены на вермишель, морковь и рис.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,8% меньше среднероссийского показателя. Губернатор Глеб Никитин уже отмечал роль УФАСа в контроле за «адекватными» ценами на товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU