2020-02-29T09:25:58+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на сахар, молоко и пшеничный хлеб

Также подешевели вермишель, морковь и рис
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За предпоследнюю неделю февраля в Нижегородской области снизились средние цены на сахар, хлеб из пшеничной муки и молоко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородстат, изменения произошли в период с 17 по 25 февраля.

Так, теперь нижегородцы могут купить сахар по цене 25,9 рубля за килограмм вместо 26,3, а пшеничный хлеб - за 58,7 рубля вместо 60,2. Кроме того, литр молока подешевел с 57,3 рубля до 56,8.

В министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, также снизились средние цены на вермишель, морковь и рис.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,8% меньше среднероссийского показателя. Губернатор Глеб Никитин уже отмечал роль УФАСа в контроле за «адекватными» ценами на товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области снизились цены на сахар, молоко и пшеничный хлеб
Четыре города Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»
В этом году в Нижегородской области будут построены крытый каток и футбольный манеж
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Внеплановая проверка по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору
Участок проспекта Гагарина перекроют на три дня из-за спортивных матчей
Нижегородских таможенников обвиняют в краже ручек и скрепок
Житель Нижегородской области получил год колонии за кражу двух банок энергетика
Поселок Шатки в Нижегородской области благоустроят в рамках нацпроета
Товарооборот Нижегородской области с Германией и Турцией составил 800 млн долларов
Александр Вовненко назначен на пост главы администрации Нижегородского района
Более 12 тысяч нижегородецев получили консультации врачей «Поездов здоровья»
25 новых спортивных и детских игровых площадок построят в Нижегородской области в этом году
Пьяный нижегородец насмерть придавил четырехмесячного сына во сне
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и сыро
Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области начнут строить в мае