Четыре города Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:41:11+03:00

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Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения – 2020», который проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Четыре города Нижегородской области оказались в числе победителей и получат гранты на благоустройство на обую сумму 295 миллионов рублей.

Так, 70 миллионов рублей будет отправлено в Городец на проект благоустройства музейного квартала. На реконструкцию Покровского парка в Шахунье будет выделено 45 млн рублей. Грант для Бора выделяется на благоустройство историко-рекреационной территории Моховые горы. А для Выксы - на благоустройство индустриально-туристского парка «Баташев». Сумма грантов для этих двух городов составит 90 млн рублей.

К слову, Выкса - дважды победитель конкурса малых городов.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Нижегородская область занимает третье место по стране по сумме полученных грантов.

«Я очень рад, что Нижегородская область уже третий год становится победителем в этом конкурсе и получает федеральные средства. Считаю, что участие жителей в разработке проектов и стало залогом успеха», - отметил глава региона.

Всего в 2020 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 300 заявок. Победителей – 80, они получают федеральные гранты от от 44 до 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU