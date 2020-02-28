В этом году в Нижегородской области будут построены крытый каток и футбольный манеж

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:37:09+03:00

В министерстве спорта Нижегородской области рассказали о планах на 2020 год

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В минспорта подвели итоги 2019 года и обозначили планы на 2020-й. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, после чемпионата мира по футболу спортивная жизнь в регионе не остановилась. «В прошлом году впервые в Нижнем Новгороде сыграла сборная России в матче с Кипром в рамках отбора на Евро-2020, также Нижний Новгород принял первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу», - отметил Александр Югов. Престижные международные соревнования - Кубок Европы по сумо - прошли и в Дзержинске.

Кроме того, регион примет Всемирные игры ТАФИСА в 2024 году. Решение о проведении игр именно в Нижнем Новгороде, было принято экспертной комиссией единогласно.

В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни», в прошлом году в регионе было открыто 16 воркаут-площадок, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Бутурлино, две хоккейные площадки в Дальнеконстантиновском и Краснооктябрьском районах, проведена модернизация футбольного поля с искусственным покрытием в Нижнем Новгороде.

В текущем году планируется построить 8 воркаут-площадок и ФОК в Арзамасе, начнется строительство крытого катка с искусственным льдом в Ковернино и крытого футбольного манежа на территории спортивного комплекса «Борский». Кроме того, пройдет ремонт на стадионе «Спартак» (Бор).

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, со следующего года планируется проводить еженедельные бесплатные тренировки.

Справка «КП»:

В прошлом году нижегородские спортсмены завоевали 424 медали на различных соревнованиях: 187 золотых, 113 серебряных и 124 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU