2020-02-27T17:44:11+03:00
Общество

Нижегородское ГУАД расторгает контракт с подрядчиком из-за некачественного ремонта дороги

Решение было принято после проверки покрытия новой дороги в Вачском районе
Елена ЛАЗАРЕВА
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Замеры и пробы показали низкое качество выполненных работ и использованных материалов. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительстваЗамеры и пробы показали низкое качество выполненных работ и использованных материалов. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительства
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Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области в одностороннем порядке расторгло контракт с АО «Нижегородец» после проверки качества работ по строительству подъезда к деревне Щедрино от автодороги Федурино - Чулково в Вачском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По контракту, подрядчик должен был сдать готовую дорогу еще в ноябре прошлого года, однако работы на объекте не завершены до сих пор. В декабре прошлого года эксперты Главуправления обследовали объект,и пришли к выводу, что работы были выполнены некачественно. Подрядчику было выдано предписание об устранении недостатков. В феврале подрядчик отчитался о выполненной работе, но, согласно заключению экспертов, нарушения не устранил.

«Мы не имеем права принимать и оплачивать работы, выполненные некачественно, не в соответствии с проектом, - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Павел Саватеев. – Это объект не завершен, полотно не соответствует техническим нормам. Четыре из шести взятых проб показали, что не только дорога, но и сам материал – асфальтобетон - не соответствует нормативам», - заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и добавил, что после расторжения контракта будет проведен новый конкурс на устранение недостатков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей Нижегородской области сообщать о браке на дорогах отремонтированных в прошлом году. По контракту, подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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