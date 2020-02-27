2020-02-27T17:03:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде инвесторы могут получить земельный участок за восстановление ОКН

Заксобрание региона приняло соответствующие поправки в региональный закон
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня Заксобрание Нижегородской области поддержало внесение изменений в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области». Изменения предполагают выделение земельных участков за восстановление исторических памятников (объектов культурного наследия). Напомним, с инициативой на областной парламент вышел глава региона Глеб Никитин.

Земельные участки будут выделяться инвесторам, которые примут на себя обязательства по сохранению объектов культурного наследия, реставрации, ремонту, реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов. Стоимость выделенного участка не может превышать стоимости работ по реконструкции.

«Нижегородская область получила из федерального бюджета около 1,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия к 800-летию Нижнего Новгорода. Это большие деньги, но их недостаточно, - подчеркнул Глеб Никитин. – Мы работаем над тем, чтобы привлекать частных инвесторов к восстановлению памятников».

Участок может быть выделен после того, как инвестор заключит соглашение с правительством и возьмет на себя обязательства по восстановлению ОКН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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