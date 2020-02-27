183 млн рублей на покупку и строительство жилья получат специалисты в районах Нижегородской области в 2020 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:01:43+03:00

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Программа «Улучшение жилищных условий специалистов» рассчитана на пять лет - с 2019 по 2023 годы. В 2020 году ее участникам планируется выплатить 183 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил специалистов принять участие в программе и напомнил, что в прошлом году почти 150 специалистов воспользовались теми преференциями, которые дает участие в программе.

«За каждым случаем стоит конкретная история конкретного человека, - подчеркнул губернатор. – Например, к любимой работе смог вернуться фельдшер Владимир Якунин из Лысково, получив возможность погасить значительную часть ипотеки. И это не единичный пример, такие люди есть практически в каждом районе Нижегородской области.

Было принято решение убрать возрастные ограничения для участников программы и я считаю – это правильно. На малую родину смогут вернутся специалисты самых востребованных профессий».

Напомним, цель программы – улучшение жилищных условий специалистов, работающих в отдаленных районах региона. Кроме того, в программе могут принять участие не только молодые кадры, но и те, кто уже достиг определенной квалификации в профессии. Программа затрагивает сферы здравоохранения, культуры, образования, спорта и социальной поддержки. Участники программы получают социальную выплату из регионального бюджета в размере 1 миллион рублей, которые могут потратить на приобретение или строительство жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU