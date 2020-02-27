2020-02-27T13:59:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде перекроют Березовскую, Студенческую и проспект Гагарина

Ограничение на Березовской будет действовать больше недели
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 1 марта с 08.00 до 8 марта 22.00 участок дороги по улице Березовской между домами №76 и №79 будет закрыт для транспорта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

Ограничение движения связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях на данном участке.

Сегодня в полночь перекроют движение для транспорта и по улице Студенческой на участке от дома №15 до дома №21. Ограничение движения связано с проведением конференции судей. Дорогу вновь откроют для транспортного движения в 17.00 28 февраля.

Кроме того, завтра с 16.00 до 22.00 в связи с проведением концерта «Супердискотека 90-х» будет временно прекращено движение транспорта по проспекту Гагарина (на участке около дома №29).

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными, выбирать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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