2020-02-27T13:09:34+03:00
Общество

Шуховскую башню в Нижегородской области начнут реставрировать в ближайшее время

Уникальное архитектурное сооружение планируется дополнить стилизованной подсветкой
Елена ЛАЗАРЕВА
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Уникальное сооружение-гиперболоид может стать популярным у туристов.Уникальное сооружение-гиперболоид может стать популярным у туристов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» приступает к организации работ, завтра директор компании Вячеслав Горев и глава Дзержинска Иван Носков проведут выездное совещание на территории башни. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На совещании планируется обсудить не только реставрацию самой башни, но и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, предварительное решение о реставрации Шуховской башни было принято в начале февраля. Планируется не только отреставрировать саму башню и привести в порядок территорию вокруг нее, но и дополнить сооружение стилизованной подсветкой, создав современный, привлекательный для туристов арт-объект. Реконструкция приурочена к юбилею Нижнего Новгорода и к 100-летию создания Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).

Напомним, Шуховская башня – это уникальное архитектурное сооружение, построенное в 1927-1929 годах в рамках реализации плана электрификации России (план ГОЭЛРО). Высота башни – 128 метров, изначально она служила опорой переходу линий электропередачи через реку Оку в пригороде Дзержинска. Архитектор проекта – Владимир Шухов, башня построена по подобию московской Шаболовской телебашни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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