2020-02-27T10:48:04+03:00
Общество

В Нижегородской области необходимо построить пять новых мостов

Нижегородский минтранс направил в Минтранс России перечень мостовых сооружений, требующих ремонта и реконструкции
Елена ЛАЗАРЕВА
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В перечень включены 75 уже существующих мостовых конструкций, требующих ремонта, и пять мостов, которые еще только необходимо построить. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Каждый действующий мост специалисты оценили с технической точки зрения, все имеют какие-либо ограничения по движению, - заметил глава региона. – Три моста полностью закрыты для движения, многие располагаются на дорогах, не имеющих дублера».

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, самые длинные объекты расположены в Дзержинске (292,7 м), Навашино (135,7 м) и в Воротынце. Новые мосты нужны в Чкаловском районе через реку Санахта, в Навашинском - через реку Велетьма, Ветлужском - через реку Беловское, в Дальнеконстантиновском - через реку Язень. Общая протяженность пяти новых мостов – более ста метров.

Наиболее сложная ситуация – в Павловском районе, где из-за отсутствия моста поселок Тумботино оказывается отрезанным от «большой земли». Наплавной мост, который ранее справлялся со своими задачами, в этом году оказался практически бесполезен из-за отсутствия прочного льды на Оке. Чтобы добраться до работы или магазина, жителям поселка приходилось ездить в объезд, через Нижний Новгород или Муром, то есть проезжать 180-230 лишних километров. Напомним, с 10 февраля паромная переправа Павлово-Тумботино по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стала бесплатной для легковых автомобилей, как и проезд на речном теплоходе для жителей поселка. «Несправедливо, когда людям, чтобы попасть в районный центр на другой берег реки, приходится либо делать огромный крюк, либо каждый раз платить ощутимые для семейного бюджета деньги», - сказал глава региона.

Также по поручению главы региона в региональный перечень включено строительство капитального моста на этом участке.

Программа по восстановлению и строительству мостовых сооружений сформирована до 2035 года, необходимые инвестиции оцениваются в 8,5 млрд рублей. Предполагается, что программа будет реализована в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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