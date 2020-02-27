2020-02-27T10:07:48+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде построят надземный пешеходный переход на площади Жукова

На создание проекта выделено около шести миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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На проектирование надземного пешеходного перехода на проспекте Гагарина выделено 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Владимира Панова.

Надземный пешеходный переход планируется построить в районе площади Жукова.

По словам главы города, жители неоднократно обращали внимание местных властей на необходимость надземного перехода на этом участке проспекта Гагарина. Существующий переход, во-первых, небезопасен, а во-вторых, создает дополнительные пробки на оживленной магистрали.

«Надземный пешеходный переход на этом участке необходим, - считает Владимир Панов. – Он решит сразу две проблемы – безопасности и пробок».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде могут построить 12 мостов и путепроводов в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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