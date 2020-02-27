2020-02-27T09:02:46+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дожди и +1 градус

Во второй половине дня – сильный дождь и плохая видимость на дорогах
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +1 градус, в течение дня температура не поменяется, сохранится на том же уровне до самого позднего вечера.

Днем ожидается пасмурная погода, после полудня – снег с дождем и дождь, временами сильный. За ночь немного похолодает, но всего до нуля градусов.

Ветер в течение дня несколько раз сменит направление – с юго-восточного на восточный, а поздним вечером – на южный. Скорость ветра 3-4 метра в секунду, к ночи возможны порывы до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет меняться, правда, незначительно – от 742 до 743 миллиметров ртутного столба, а к вечеру немного упадет – до 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность высокая – от 91 до 97%.

Во второй половине дня из-за дождя видимость на дорогах упадет до 2-3 километров. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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