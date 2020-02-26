Проект о науке и чтении «Метромозг» стартует в нижегородском метро

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:04:18+03:00

Первый состав во главе с вагоном «Метромозг» отправится в рейс 4 марта

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В течение года по «Автозаводской» и «Сормовской» линиям нижегородского метро будет ходить состав во главе с вагоном «Метромозг». Как сообщает пресс-служба городской администрации, «Метромозг» - это проект о науке и чтении, созданный Информационным центром по атомной энергии, Нижегородской областной детской библиотекой имени Т.А. Мавриной и Нижегородским метрополитеном.

В вагонах поезда будет размещена интересная и познавательная научная информация - как зажечь солнце на земле, сбудутся ли прогнозы фантастов, что общего у чайника и атомной станции, почему в средние века книги приковывали цепью и многое другое.

Информацию дополнят QR-коды, которые можно отсканировать и узнать еще больше интересного, поиграть в игры для эрудитов, прочесть интересные фрагменты книг. В течение года ссылки будут обновляться.

Право стать первыми пассажирами "умного поезда" получат участники «Ave Caesar» - одной из лучших команд школьного движения интеллектуальных игр. И это будет не просто поездка – впервые в истории Нижнего Новгорода пассажиры метро в движущемся вагоне сыграют в «Что? Где? Когда?». Капитан команды ГК «Росатом» Константин Рудер задаст вопросы, подготовленные читателями библиотеки специально для этого события.

Торжественное открытие проекта состоится на платформе станции метро «Горьковская». Состав во главе с вагоном «Метромозг» прибудет на станцию «Горьковская» в 10.40 и через 5 минут отправится по привычному маршруту с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU