2020-02-26T16:51:12+03:00
Общество

Конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести» проходит в регионе

Голосование за лучшие работы пройдет на сайте «ЗаНижний.рф»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области проходит конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести». Принять участие в конкурсе могут дети из детских садов, а также ученики школ региона. Детям и подросткам предлагается создать рисунок или эссе на тему вклада горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне.

Некоторые ребята свои работы на конкурс уже представили. Например, в арзамасском детском саду №8 к конкурсу рисунков присоединились уже 120 ребят из средних, старших и подготовительных групп. Малыши рисуют продукцию, которую выпускали горьковские заводы во время Великой Отечественной войны - танки, самолеты, автомобили, бронепоезда.

По словам заведующей детским садом Елены Говорковой, дети очень увлеченно переносят на бумагу свои чувства и мысли. «Мы все искренне считаем, что Нижний Новгород достоин носить гордое звание «Город трудовой доблести». Во всех группах провели занятия с ребятами, рассказали им о тяжелом и героическом прошлом горьковчан, о том, как много они сделали для победы», - рассказывает Елена Говоркова.

На данный момент на конкурс уже подано почти пять тысяч рисунков и полторы тысячи эссе. Прием работ завершается 28 февраля, на сайт выложены рисунки и эссе, которые стали лучшими в своей школе или детском саду. С 29 февраля стартует голосование на сайте «ЗаНижний.рф», поддержать понравившиеся работы смогут все желающие.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести» также проходит на сайте «ЗаНижний.рф». Отдать свой голос можно после прохождения простой процедуры регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект о науке и чтении «Метромозг» стартует в нижегородском метро
Конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести» проходит в регионе
Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в Академии танца Бориса Эйфмана
28 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится VIII церемония вручения премии «Пробуждение»
В Нижегородской области начало работу приложение «Спасатель рядом»
В Нижегородской области начинается сбор заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения- 2021»
Нижегородские памятники архитектуры отремонтируют за счет областного бюджета
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»
Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта
Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае