Конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести» проходит в регионе

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:51:12+03:00

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В Нижегородской области проходит конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести». Принять участие в конкурсе могут дети из детских садов, а также ученики школ региона. Детям и подросткам предлагается создать рисунок или эссе на тему вклада горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне.

Некоторые ребята свои работы на конкурс уже представили. Например, в арзамасском детском саду №8 к конкурсу рисунков присоединились уже 120 ребят из средних, старших и подготовительных групп. Малыши рисуют продукцию, которую выпускали горьковские заводы во время Великой Отечественной войны - танки, самолеты, автомобили, бронепоезда.

По словам заведующей детским садом Елены Говорковой, дети очень увлеченно переносят на бумагу свои чувства и мысли. «Мы все искренне считаем, что Нижний Новгород достоин носить гордое звание «Город трудовой доблести». Во всех группах провели занятия с ребятами, рассказали им о тяжелом и героическом прошлом горьковчан, о том, как много они сделали для победы», - рассказывает Елена Говоркова.

На данный момент на конкурс уже подано почти пять тысяч рисунков и полторы тысячи эссе. Прием работ завершается 28 февраля, на сайт выложены рисунки и эссе, которые стали лучшими в своей школе или детском саду. С 29 февраля стартует голосование на сайте «ЗаНижний.рф», поддержать понравившиеся работы смогут все желающие.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести» также проходит на сайте «ЗаНижний.рф». Отдать свой голос можно после прохождения простой процедуры регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU