Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в Академии танца Бориса Эйфмана
Более 160 юных нижегородцев приняли участие в смотре-отборе, который был организован в Нижегородской области преподавателями танцевальной академии Бориса Эйфмана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Смотр состоялся во Дворце культуры «ГАЗ».
Талантливых детей отбирали преподаватели Академии, в частности, солист балета Николай Семенов. На стажировку в Академию танца Бориса Эйфмана в Петербург приглашены шесть юных нижегородцев, которые в течение недели будут проходить обучение. У тех, кто покажет наилучшие результаты, появится возможность продолжать обучение в Академии.
Организаторы оценивали юные таланты по нескольким критериям – природным данным, умению выполнять некоторые упражнения. Также преподаватели давали рекомендации родителям – стоит ли ребенку продолжать обучение для построения балетной карьеры или лучше заниматься для себя.
Организаторы поблагодарили нижегородцев за теплый прием и отметили высокий уровень дополнительного образования в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU