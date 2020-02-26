Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в Академии танца Бориса Эйфмана

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:16:17+03:00

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Более 160 юных нижегородцев приняли участие в смотре-отборе, который был организован в Нижегородской области преподавателями танцевальной академии Бориса Эйфмана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Смотр состоялся во Дворце культуры «ГАЗ».

Талантливых детей отбирали преподаватели Академии, в частности, солист балета Николай Семенов. На стажировку в Академию танца Бориса Эйфмана в Петербург приглашены шесть юных нижегородцев, которые в течение недели будут проходить обучение. У тех, кто покажет наилучшие результаты, появится возможность продолжать обучение в Академии.

Организаторы оценивали юные таланты по нескольким критериям – природным данным, умению выполнять некоторые упражнения. Также преподаватели давали рекомендации родителям – стоит ли ребенку продолжать обучение для построения балетной карьеры или лучше заниматься для себя.

Организаторы поблагодарили нижегородцев за теплый прием и отметили высокий уровень дополнительного образования в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU