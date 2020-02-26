2020-02-26T15:59:32+03:00
Общество

28 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится VIII церемония вручения премии «Пробуждение»

Впервые в истории после церемонии вручения состоится панельная дискуссия с политологом, правоведом, публицистом Виталием Ивановым
Эльвира ОСИПОВА
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Впервые в истории премии «Пробуждение» после церемонии вручения состоится панельная дискуссия с политологом, правоведом, публицистом Виталием Ивановым.

В центре внимания панельной дискуссии — развитие активной гражданской позиции нижегородского гражданского общества. 2019 год, по мнению экспертов, не был наполнен знаковыми событиями нижегородского гражданского общества, журналистики и проектами социальной направленности. В связи с этим сегодня особенно актуальны дискуссия и обсуждение значимых социальных явлений и процессов.

В рамках панельной дискуссии номинанты и лауреаты премии «Пробуждение», общественные деятели, городские активисты, правозащитники, журналисты, представители различных сфер культурной среды и гражданского общества Нижнего Новгорода и региона обсудят поступки и события, отмеченные премией, а также другие актуальные события и явления общественно-политической жизни.

Справка

Виталий Вячеславович Иванов, политолог, правовед, публицист. С 2002 г. работает в сфере СМИ. Специалист в области теории государства и права, государственного (конституционного) права и политической регионологии. Автор более 400 научных, научно-публицистических, публицистических статей. Автор 15 книг по новейшей политической истории России и проблемам конституционного (государственного) права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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