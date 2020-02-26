В Нижегородской области начало работу приложение «Спасатель рядом»

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:41:06+03:00

Приложение на заменяет вызова скорой помощи, но позволяет рассчитывать на помощь до ее приезда

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«Спасатель рядом» - это приложение, в котором регистрируются люди, обладающие навыками оказания медицинской помощи, спасатели, парамедики и все, кто готов в качестве добровольцев прийти на помощь при спасении людей. О создании приложения сообщает источник в Нижегородской региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Волонтёр»

Все зарегистрировавшиеся в приложении пользователи получают статус «спасатели». Те, кто просто скачал приложение, получает статус «свидетеля».

Приложение работает по принципу «спасатель рядом». «Свидетель», который увидел попавшего в беду человека, нажимает кнопку вызова. Приложение находит спасателей, которые находятся ближе всего к месту происшествия, и направляет ему вызов. Также соединиться со спасателем можно в том случае, если вам стало плохо на улице или в общественном месте.

По словам организаторов проекта, в первую очередь он рассчитан на экстренные случаи, когда счет идет на минуты и если рядом не окажется человека, способного правильно сделать сердечно-легочную реанимацию, то человек может не дожить до приезда «скорой». При этом проект не заменяет и не подменяет вызов скорой помощи.

«Быстрое развитие проекта тормозят только требования, которые мы предъявляем к «спасателям». Для подтверждения квалификации необходимо время, но зато мы уверены, что доброволец действительно может оказывать первую помощь», подчеркнул руководитель объединения добровольных спасателей «Экстремум» Борис Лейтес.

Приложение работает одинаково во всех городах, где реализуется проект, сегодня в в качестве спасателей зарегистрировались около 300 человек, и более 10 тысяч - в качестве свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU