В Нижегородской области начинается сбор заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения- 2021»

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:23:10+03:00

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Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области начинает сбор заявок на участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс проводится Мистроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Заявки от городов принимаются министерством ЖКХ до 1 мая. После чего мы их рассмотрим на комиссии под председательством губернатора и выберем те проекты, которые будут представлять регион на Всероссийском конкурсе. Победителей минстрой определит до 1 сентября. В связи с этим обращаюсь к муниципалитетам, пока есть время, тщательнее проработайте проекты и еще раз сверьтесь с жителями, какими именно они хотят видеть общественные пространства», - сказал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Ковальчук.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в прошлом году были успешно реализованы 4 проекта-победителя данного конкурса. В Арзамасе, Выксе, Семенове и Сарове. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 миллионов рублей.

«В этом году у нас началась реализация еще 4 проектов. В Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене. Общая сумма федерального гранта составляет 249 миллионов рублей. Подразумевается и софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников. Сейчас мы также ждем подведения итогов конкурса 2020 года. Надеемся, что из 9 заявок, направленных нами, также будут выбраны победители», - рассказал Глеб Никитин.

Проекты-победители получат субсидии на благоустройство от 30 до 100 млн рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU