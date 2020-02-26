2020-02-26T14:35:15+03:00
Общество

Нижегородские памятники архитектуры отремонтируют за счет областного бюджета

Городская Дума поддержала предложение передать региону исторические памятники в безвозмездное пользование
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня депутаты Городской думы одобрили передачу в безвозмездное пользование нескольких объектов культурного наследия. Памятники переданы области для восстановления и реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы.

В Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключить договоры безвозмездного пользования, вошли Дворец культуры им. В.И. Ленина, дом купца Н.П. Котельникова и усадьба В.М. Рукавишникова на Большой Печерской.

Кроме того, в областное подчинение переходят памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства и автомобильная дорога на Ивановском съезде.

После передачи объектов их планируется восстановить и отреставрировать к юбилею Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее было объявлено о начале работ по ремонту ДК им. Ленина, но вместо реконструкции здание закрыли фальшфасадом к Чемпионату мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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