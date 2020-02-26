Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:18:33+03:00

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Более трех тысяч биографий выдающихся нижегородцев разместят на сайте проекта «Нижегородская биографическая энциклопедия». Инициативу поддержала «Команда 800». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сейчас на сайте уже размещены более тысячи биографий знаменитых и выдающихся нижегородцев. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, кавалеры советских полководческих и трудовых орденов, лауреаты советских и российских премий, почетные граждане региона.

Как сообщил один из инициаторов создания портала, к весне следующего года на сайте будут размещены биографии 3-4 тысяч деятелей культуры, науки, политики, выдающихся производственников, героев войны и труда.

Среди опубликованных материалов многие – уникальны и публикуются впервые. Кроме того, создатели планируют посвятить два раздела сайта кавалерам Георгиевского креста и ордена Святого Георгия. В советские годы имена людей, награжденных этими наградами, сознательно или неосознанно замалчивались.

Каждый нижегородец может прислать информацию о людях, чьи имена ему кажутся незаслуженно забытыми, или дополнить информацию своими уникальными сведениями.

Напомним, подать свой проект к 800-летию и получить финансовую или организационную поддержку можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU