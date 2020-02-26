2020-02-26T13:20:19+03:00
Общество

Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта

Обучающий тренинг прошел для руководителей районных отделений МФЦ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Фонд капитального ремонта Нижегородской области заключил соглашение с многофункциональными центрами Нижнего Новгорода и Дзержинска. Теперь в МФЦ можно получить консультацио о проведении капитального ремонта.

«Вопросов о проведении капитального ремонта возникает много. И чтобы жителям было удобнее, мы будем консультировать в многофункциональных центрах, куда прийти быстрее и проще, нежели приехать в Фонд», - считает генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

В МФЦ можно получить консультацию по всем вопросам, связанным с капремонтом многоквартирных домов, например, о сумме начисленных и оплаченных взносов на капремонт. Кроме того, можно подать заявление о возврате излишне перечисленных в Фонд средств, об объединении лицевых счетов, о смене фамилии, имени или отчества в платежных документах, о предоставлении рассрочки. Также в МФЦ можно составить претензию по уже проведенному капремонту или ремонту, который идет в настоящее время.

Прием по вопросам капремонта проводится по тому же графику, по которому работает конкретный МФЦ.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить качество капремонта МКД в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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