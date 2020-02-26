Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:09:45+03:00

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового Конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» на платформе «Россия — страна возможностей».

Сергей Кириенко пояснил, что отдельное направление проекта «Лидеры России. Политика» предназначено для тех, кто хочет заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. По словам Сергея Кириенко, подготовка кадров для представительной власти является важной задачей, поскольку, в отличие от чиновников, их «нельзя назначить — только люди могут избирать». Поэтому в рамках проекта планируется отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, «для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей». Это станет одним из принципов нового конкурса.

«Основное отличие нового Конкурса «Лидеры России. Политика» от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. "В конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники", — рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 16 марта, регистрация завершится в 18:00. В марте-апреле участникам предстоит выполнить задания дистанционного этапа на сайте, затем пройдут очные полуфиналы Конкурса, а в мае состоится финал.

Конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата, также от участников не требуется юридических знаний и знаний о том, как быть депутатом. «Мы предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем — по программе обучения с помощью наставников», - подчеркнул председатель Экспертного совета Конкурса Павел Безручко.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU