Нижегородский форвард вернулся в баскетбольный клуб "НН"

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:47:17+03:00

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Сергей Торопов – коренной нижегородец и хорошо знаком болельщикам. Он провел в баскетбольном клубе «Нижний Новгород» полтора сезона и отлично зарекомендовал себя.

В сезоне 2006-2007 в возрасте 17 лет переехал в Саратов и стал игроком «Автодора», выступавшего тогда в Высшей Лиге. В его системе он провел в общей сложности восемь лет, дважды становился чемпионом Суперлиги (2009 и 2014) и один раз бронзовым призером (2013).

Сезон 2018-2019 года Сергей провел в «Нижнем Новгороде», а летом 2019 года Сергей принял предложение владивостокского «Спартака-Приморье» из Суперлиги и покинул «Нижний». За клуб из Владивостока Сергей успел провести 10 игр, показав среднюю статистику в 9,5 очка, 4,9 подбора, 0,9 передачи и 0,9 перехвата за 18 минут на паркете. В январе 2020 года форвард вернулся в Нижний Новгород, восстанавливался после травмы стопы, получил предложение вернуться в состав БК «НН» и принял его. Контракт уже подписан.

Сергей родился в Нижнем Новгороде и занимался баскетболом в СДЮСШОР №7, рост игрока 206 см, ему 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU