2020-02-26T10:27:00+03:00
Общество

Нижегородец планировал продать почти 2,5 килограмма наркотиков

Дилер задержан полицейскими
Елена ЛАЗАРЕВА
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На территории Автозаводского района наркополицейские 4 отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области задержали дилера, который планировал реализовать почти 2,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В автомобиле и квартире 31-летнего мужчины обнаружили более 900 грамм марихуаны, частично расфасованной для продажи. В гараже у подозреваемого обнаружили 352 свертка с героином общей массой около 700 грамм, а еще в одном «схроне» нижегородец прятал 800 грамм героина, расфасованного в 458 свертков.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства), следственным отделом ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело, наркодилер заключён под стражу.

В результате оперативно-розыскных действий задержаны еще несколько распространителей наркотиков, которые покупали их для дальнейшей реализации.

За подобное преступление нижегородцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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