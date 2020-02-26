2020-02-26T08:58:07+03:00
Общество

Московские трамваи доставлены в Нижний Новгород

Транспорт передан областному центру на безвозмездной основе
Елена ЛАЗАРЕВА
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У новых трамваев "в запасе" еще шесть лет эксплуатации. Фото предоставлено пресс-службой городской администрацииУ новых трамваев "в запасе" еще шесть лет эксплуатации. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации
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Первые два московских трамвая доставлены в Нижний Новгород на безвозмездной основе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс». Транспорт передан в депо №1 и депо №3.

«Специалисты должны провести некоторые технические работы, после чего трамваи уже смогут выйти на линию. Планируется дополнить новыми трамваями маршруты по автозаводским линиям №№8, 22, 417, чтобы уменьшить интервал движения транспорта», - сообщил замначальника трамвайного депо №3 Олег Демичев и добавил, что главным отличием столичного подвижного состава является установленный в нем синхронный тяговый двигатель, который позволяет сократить потребление электроэнергии примерно на треть.

Водители, которым предстоит «сесть за руль» нового транспорта, проходят обучение и стажировку, так как система управления новыми трамваями немного отличается.

Как сообщили в МП «Нижегородэлектротранс», общий срок эксплуатации транспортных средств составляет 16 лет, переданные трамваи эксплуатировались десять лет. Срок службы можно продлить, сделав капитальный ремонт техники.

Напомним, первая партия из 11 трамваев поступила из Москвы в Нижний Новгород в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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