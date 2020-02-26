2020-02-26T09:02:34+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установилась почти весенняя погода

До выходных синоптики обещают солнце и температуру выше нуля
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов, в течение дня ожидается незначительное похолодание до -7, но уже к обеду столбик термометра начнет подниматься и к вечеру достигнет отметки в 0 градусов.

Днем ожидается солнечная, почти весенняя погода, но после 15.00 небо начнут затягивать облака, и к вечеру солнце скроется совсем. На температуру это, впрочем, никак не повлияет – до самого позднего вечера она останется на уровне 0 градусов, а в течение ночи и к утру даже немного потеплеет – до +1…+2 градусов. Снег возможен после девяти часов вечера.

Ветер в течение дня несколько раз сменит направление – с западного на юго-западный, юго-восточный и наконец южный. Скорость ветра 3-6 метров в секунду, к ночи возможны порывы до 10-11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет немного падать — от 744 до 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 66 до 90%.

В целом, до выходных в Нижнем Новгороде и области сохранится «плюсовая» температура, пасмурная погода, вероятны снег с дождем. Похолодает к выходным – до -5 градусов. А на следующей неделе, по данным синоптиков, в регион придут морозы, которые задержались в пути и не успели прийти зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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