2020-02-25T17:19:11+03:00
Общество

Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года

Депутаты Городской Думы обсудили реализацию концессионного соглашения с ПАО «Ростелеком»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня депутаты городской Думы обсудили установку «умных остановок», в частности, исправление проблем, которые обнаружились в результате эксплуатации первых тестовых комплексов. В частности, тестовая установка на площади Горького от воздействия погодных условий ржавела.

Советник вице-президента – директор МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Миронов пояснил, что покрытие тестового образца было заменено на более прочное. Кроме того, компания усилила меры безопасности для ограничения доступа к видеороликам, которые транслируются на «умных остановках».

На данный момент в рамках концессии МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» уже установила 134 остановочных комплекса. Большая часть – 120 остановок – подключены к сетям электричества. До конца года компания должна установить еще 200 умных остановок. Работу по установке планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

Напомним, в рамках концессионного соглашения предусматривается не только установка умных остановок, но и реконструкция здания диспетчерского пункта на улице Долгополова, 79А в Канавинском районе с созданием на его базе информационно-диспетчерского центра. Концессионное соглашение действует 10 лет, общий объем вложений - 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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