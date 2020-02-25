2020-02-25T16:48:40+03:00
Общество

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки

Это стало отличным стартом для привлечения детей и подростков к занятиям этого вида спорта
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: организаторы мероприятияФото: организаторы мероприятия
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В феврале в деревне Чернышиха Кстовского района прошли массовые соревнования для детей и подростков по лыжам под названием «Холодные игры».

Данное мероприятие было реализовано МБУ «Спортивная школа №1» города Кстово в рамках проекта, ставшего в 2019 году победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Спорт».

На грантовые средства проекта спортивной школой было закуплено специальное оборудование для обучающихся в школе на отделении «лыжные гонки». Это стало отличным стартом для привлечения детей и подростков к занятиям этого вида спорта.

Всего в лыжных гонках приняло участие более 50 человек. Дети получили заряд бодрости, положительных эмоций и хорошего настроения. Для популяризации лыжного спорта в Кстовском районе соревнования «Холодные игры» планируются проводить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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