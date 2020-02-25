Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:29:55+03:00

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29 февраля 2020 года в Нижний Новгород приедет съемочная группа фильма «Счастье в конверте». Фильм выйдет в прокат 12 марта, автобусный промо-тур фильма проедет от Владивостока до Севастополя. Последними фильм увидят москвичи и петербуржцы.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на киноэкраны России выходит художественный фильм «Счастье в конверте». В основу сюжета легли три истории обычных людей, которые живут в наши дни. Каждая из трех историй – это отдельный фильм о добре, настоящей дружбе, любви. Каждая часть самостоятельна, но все вместе они – напоминание о подвиге, о человечности и искренности.

Премьера фильма пройдет в кинотеатре в ТРК «Индиго Life».

Напомним, в Нижнем Новгороде проходит сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», которое присваивается за трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU