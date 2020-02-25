Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:44:20+03:00

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Команда школы №181 Канавинского района приняла участие в третьфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН, который состоялся в Москве. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. По итогам игр ребята прошли в полуфинал лиги.

В игре принимали участие 37 команд не только из России, но и из Беларуси.

«Наша команда окунулась в удивительную атмосферу подготовки к играм КВН, где, кроме репетиций, мы все очень дружно общались», - поделились впечатлениями юные КВНщики. И добавили,что мечтают о взрослой Высшей лиги. «Это зависит от нас самих», - считают ребята.

Напомним, школьное движение КВН проводится под патронажем главы города Владимира Панова, на развитие КВН в прошлом году было выделено 10 миллионов рублей.

Всероссийская Юниор-Лига КВН – единственная официальная детская лига Международного Союза КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU