2020-02-25T15:44:20+03:00
Общество

Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН

Команда «Городок» стала одной из победительниц третьфинала
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Болеем за наших в полуфинале! Фото предоставлено пресс-службой городской администрацииБолеем за наших в полуфинале! Фото предоставлено пресс-службой городской администрации
Изменить размер текста:

Команда школы №181 Канавинского района приняла участие в третьфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН, который состоялся в Москве. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. По итогам игр ребята прошли в полуфинал лиги.

В игре принимали участие 37 команд не только из России, но и из Беларуси.

«Наша команда окунулась в удивительную атмосферу подготовки к играм КВН, где, кроме репетиций, мы все очень дружно общались», - поделились впечатлениями юные КВНщики. И добавили,что мечтают о взрослой Высшей лиги. «Это зависит от нас самих», - считают ребята.

Напомним, школьное движение КВН проводится под патронажем главы города Владимира Панова, на развитие КВН в прошлом году было выделено 10 миллионов рублей.

Всероссийская Юниор-Лига КВН – единственная официальная детская лига Международного Союза КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову