2020-02-25T15:32:41+03:00
Общество

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен

Мэр областного центра подписал распоряжение об увольнении Михаила Шарова
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение об увольнении Михаила Шарова с должности главы администрации Канавинского района.Об этом сегодня сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Глава администрации уволен в связи с утратой доверия, его обязанности временно будет исполнять первый замруководителя администрации Александр Кулагин.

Напомним, глава района был задержан по подозрению в коррупции. Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова подозревают в получении взятки за незаконное бездействие в пользу одного из предпринимателей Нижнего Новгорода. Оба руководителя района были задержаны почти месяц назад сотрудниками следственного комитета, УФСБ по Нижегородской области и полиции.

Глава администрации свою вину не признал, суд определил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Эдуард Шаров признал себя виновным и на данный момент находится под домашним арестом.

Вместе с чиновниками был взят под стражу и бизнесмена, который, предположительно, представлял интересы управляющей организации Канавинского рынка. Предприниматель также своей вины не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову