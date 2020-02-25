Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:32:41+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение об увольнении Михаила Шарова с должности главы администрации Канавинского района.Об этом сегодня сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Глава администрации уволен в связи с утратой доверия, его обязанности временно будет исполнять первый замруководителя администрации Александр Кулагин.

Напомним, глава района был задержан по подозрению в коррупции. Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова подозревают в получении взятки за незаконное бездействие в пользу одного из предпринимателей Нижнего Новгорода. Оба руководителя района были задержаны почти месяц назад сотрудниками следственного комитета, УФСБ по Нижегородской области и полиции.

Глава администрации свою вину не признал, суд определил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Эдуард Шаров признал себя виновным и на данный момент находится под домашним арестом.

Вместе с чиновниками был взят под стражу и бизнесмена, который, предположительно, представлял интересы управляющей организации Канавинского рынка. Предприниматель также своей вины не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU