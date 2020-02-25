Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:48:58+03:00

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Очередной титул боец завоевал на «Турнире настоящих мужчин», который прошел в городе Чайковский. Об этом сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Панчер-НН».

За пояс чемпиона России в финале дрались Александр Скворцов и представитель северной столицы боец Дмитрий Чангелия. Бой продлился все отведенные на него пять раундов и завершился победой нижегородца единогласным решением судей.

Александр Скворцов пока не обладает большим количеством чемпионских титулов – это второй в его спортивной карьере. Ранее боец клуба «Панчер-НН» завоевал пояс чемпиона мира по кикбоксингу по версии Fair Fight. Пояс чемпиона он трижды защитил в 2019 году.

Впрочем, Александру немногим более 20 лет и можно надеяться, что эти титулы станут не последними в его «медальной копилке».

ИСТОЧНИК KP.RU