Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:37:31+03:00

Чтобы город выиграл, нужно проголосовать в соцсети до 3 марта

Изменить размер текста: A A

Нижний Новгород претендует на право провести у себя Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».

В рамках фестиваля молодые художники получат возможность оставить свои картины на лицах города. Полотна размером около 60 метров разместятся на фасадах домов и станут реальным украшением облика областного центра.

Планируются встречи с известными граффитистами, выставки современного искусства, концерты и экскурсии. В фестивале за полгода (с 15 апреля по 30 октября) примут участие более 40 художников из разных стран мира, в том числе – и признанные мастера стрит-арта. Всего будет создано около 60 работ.

Нижегородская область сейчас конкурирует с Татарстаном, Ставропольем, Удмуртией, Ленинградской и Челябинской областями. Победитель определится открытым голосованием в соцсети «ВКонтакте». Голосование продлится до 3 марта включительно.

Ранее голосовать за Нижний Новгород призвал губернатор региона. «Нижегородская область активно развивает основные направления современного искусства. У нас сложилось талантливое творческое сообщество, поэтому есть все основания претендовать на то, чтобы «Культурный код» прошел именно в нашем регионе» - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU