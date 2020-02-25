Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
Финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года состоится в Тюмени 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой РФ.
Напомним, от Нижегородской области в конкурсе принимают участие девять городов. Среди городов с численностью населения до 20 тысяч человек – Шахунья, Лукоянов и Княгинино; от 20 до 50 тысяч – Городец, Заволжье и Сергач; до 50 до 100 тысяч человек – Выкса, Павлово и Бор.
Всего на конкурс подано 300 заявок, к участию допущено 286 – те, что прошли техэкспертизу. Из них был сформирован своего рода «шорт-лист», в который вошли 155 проектов-финалистов. Из них эксперты выберут 80 победителей. На их реализацию будет выделена субсидия от 30 до 100 миллионов рублей.
Финал конкурса пройдет в рамках второго всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», где будут рассмотрены итоги конкурса 2020 года. Прямую трансляцию церемонии подведения итогов и награждения победителей можно посмотреть на сайте Министерства строительства и ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU