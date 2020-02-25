Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:26:01+03:00

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Финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года состоится в Тюмени 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой РФ.

Напомним, от Нижегородской области в конкурсе принимают участие девять городов. Среди городов с численностью населения до 20 тысяч человек – Шахунья, Лукоянов и Княгинино; от 20 до 50 тысяч – Городец, Заволжье и Сергач; до 50 до 100 тысяч человек – Выкса, Павлово и Бор.

Всего на конкурс подано 300 заявок, к участию допущено 286 – те, что прошли техэкспертизу. Из них был сформирован своего рода «шорт-лист», в который вошли 155 проектов-финалистов. Из них эксперты выберут 80 победителей. На их реализацию будет выделена субсидия от 30 до 100 миллионов рублей.

Финал конкурса пройдет в рамках второго всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», где будут рассмотрены итоги конкурса 2020 года. Прямую трансляцию церемонии подведения итогов и награждения победителей можно посмотреть на сайте Министерства строительства и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU