В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:02:26+03:00

Сегодня в Нижнем Новгороде пасмурно и небольшой снег

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, в течение дня ожидается незначительное потепление до 0, а к вечеру вновь похолодает до -2.

Днем ожидается пасмурная днем и поздним вечером – небольшой снег. Ветер южный и северозападный, днем – до трех метров в секунду. Во второй половине дня синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 9-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет стабильным — 739-741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность – от 83 до 95%.

В течение недели синоптики прогнозируют перепады температуры – завтра до -8 градусов, а к утру четверга – уже +2. Погода от -2 до +2 сохранится в течение всей недели, а к воскресенью в регион опять придет мороз до -9 градусов, который, впрочем, сохранится недолго, всего пару дней.

В течение всей недели ожидается ветер порывами до 14 метров в секунду, снег и снег с дождем. Солнце заглянет в Нижегородскую область в среду и в выходные. В субботу вероятно повышение атмосферного давления до 724 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU