2020-02-22T12:44:36+03:00
Политика

Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников

Идею возродить работу в этом направлении озвучил Владимир Жириновский
Анна МИГАЛОВА
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В столице заговорили о возрождении Всероссийского общества трезвенников. И возглавит его нижегородец Александр Курдюмов, который является депутатом Госдумы РФ. Такое поручение дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В интервью для канала «Дума ТВ» политик заявил о необходимости возобновления работы в этом направлении.

- Необходимо восстановить Всероссийское общество трезвости! Кто сможет его возглавить? Может, Курдюмов Александр Борисович? Пускай возглавит это общество, - сказал Жириновский.

Реакция нижегородца не заставила себя ждать. В его соцсетях моментально появился информация о том, что он уже занимается этим вопросом.

- Мы должны приобщать людей к здоровому образу жизни и прививать им любовь к спорту и трезвому времяпровождению, чтобы через некоторое время получить страну активных и целеустремленных людей, - написал Курдюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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