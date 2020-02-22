Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников
В столице заговорили о возрождении Всероссийского общества трезвенников. И возглавит его нижегородец Александр Курдюмов, который является депутатом Госдумы РФ. Такое поручение дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В интервью для канала «Дума ТВ» политик заявил о необходимости возобновления работы в этом направлении.
- Необходимо восстановить Всероссийское общество трезвости! Кто сможет его возглавить? Может, Курдюмов Александр Борисович? Пускай возглавит это общество, - сказал Жириновский.
Реакция нижегородца не заставила себя ждать. В его соцсетях моментально появился информация о том, что он уже занимается этим вопросом.
- Мы должны приобщать людей к здоровому образу жизни и прививать им любовь к спорту и трезвому времяпровождению, чтобы через некоторое время получить страну активных и целеустремленных людей, - написал Курдюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU