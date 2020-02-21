В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса, в течение дня ожидается незначительное потепление до +2, а к вечеру вновь похолодает до -3.
Днем ожидается пасмурная погода с прояснениями, днем – солнечно, осадков синоптики не обещают. Ветер западный и юго-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня будет расти — от 757 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 84 до 89%.
В выходные синоптики прогнозируют солнечную погоду, в субботу днем – от -5 до +2 градусов, без осадков. Ветер -3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров в секунду.
В воскресенье -2 градуса утром, днем – около ноля и сильный снегопад. Ветер 7-8 метров в секунду, к вечеру воскресенья синоптики прогнозируют порывы до 16-18 метров в секунду. Вероятно резкое падение давления – с 757 до 738 миллиметров ртутного столба.
ИСТОЧНИК KP.RU