В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:57:05+03:00

Сегодня синоптики обещают солнечную и погоду и небольшой мороз

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса, в течение дня ожидается незначительное потепление до +2, а к вечеру вновь похолодает до -3.

Днем ожидается пасмурная погода с прояснениями, днем – солнечно, осадков синоптики не обещают. Ветер западный и юго-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти — от 757 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 84 до 89%.

В выходные синоптики прогнозируют солнечную погоду, в субботу днем – от -5 до +2 градусов, без осадков. Ветер -3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров в секунду.

В воскресенье -2 градуса утром, днем – около ноля и сильный снегопад. Ветер 7-8 метров в секунду, к вечеру воскресенья синоптики прогнозируют порывы до 16-18 метров в секунду. Вероятно резкое падение давления – с 757 до 738 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU