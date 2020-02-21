2020-02-21T08:57:05+03:00
Общество

В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер

Сегодня синоптики обещают солнечную и погоду и небольшой мороз
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса, в течение дня ожидается незначительное потепление до +2, а к вечеру вновь похолодает до -3.

Днем ожидается пасмурная погода с прояснениями, днем – солнечно, осадков синоптики не обещают. Ветер западный и юго-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти — от 757 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 84 до 89%.

В выходные синоптики прогнозируют солнечную погоду, в субботу днем – от -5 до +2 градусов, без осадков. Ветер -3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров в секунду.

В воскресенье -2 градуса утром, днем – около ноля и сильный снегопад. Ветер 7-8 метров в секунду, к вечеру воскресенья синоптики прогнозируют порывы до 16-18 метров в секунду. Вероятно резкое падение давления – с 757 до 738 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области построят веревочный городок и качели для детей и взрослых
Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем
В Нижегородской области водитель сбил двух пешеходов, проезжая на красный свет
20 февраля в Нижегородской области случился свадебный бум
В Нижнем Новгороде ограбили "лиц, перевозивших деньги"
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается снег и сильный ветер
Глеб Никитин: «Закон о введении звания «Город трудовой доблести» - долгожданный для нижегородцев»
В Нижегородской области планируют построить университетский кампус будущего
Более 25 млн рублей направят на ремонт музея-заповедника в Большом Болдине
В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления
Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и съехал в кювет на Балахнинской трассе в Нижегородской области
Нижегородский ДК Ленина и несколько памятников планируется передать региону
10 школ искусств будут отремонтированы в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается
Нижегородскую область посетила делегация из Японии
Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар