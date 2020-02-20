2020-02-20T11:43:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской

Ограничение вводится по просьбам жителей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ограничение вводится по просьба жителей и пациентов кардиоцентра. Фото предоставлено пресс-службой городской администрацииОграничение вводится по просьба жителей и пациентов кардиоцентра. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации
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С 9 марта будет действовать ограничение остановки транспортных средств на участке улицы Ванеева (рядом с остановкой «Кардиологический центр»). Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта городской администрации.

Как сообщает источник, от жителей неоднократно поступали обращения и жалобы на то, что транспорт мешает беспрепятственному въезду на территорию кардиоцентра и выезду из него. Поэтому было принято решение ограничить остановку автомобилей на данном участке.

Кроме того, с 10 марта ограничения остановки для автомобилей будет введено в районе домов №3 и №1 по улице Алексеевской.

Напомним, временные ограничения движения введены на 423 и 425 км трассы М-7 «Волга» (южный обход Нижнего Новгорода) в связи с ремонтом путепровода и моста. Работы планируется завершить к ноябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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