В Нижнем Новгороде введут ограничение остановки транспорта на Ванеева и Алексеевской
С 9 марта будет действовать ограничение остановки транспортных средств на участке улицы Ванеева (рядом с остановкой «Кардиологический центр»). Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта городской администрации.
Как сообщает источник, от жителей неоднократно поступали обращения и жалобы на то, что транспорт мешает беспрепятственному въезду на территорию кардиоцентра и выезду из него. Поэтому было принято решение ограничить остановку автомобилей на данном участке.
Кроме того, с 10 марта ограничения остановки для автомобилей будет введено в районе домов №3 и №1 по улице Алексеевской.
Напомним, временные ограничения движения введены на 423 и 425 км трассы М-7 «Волга» (южный обход Нижнего Новгорода) в связи с ремонтом путепровода и моста. Работы планируется завершить к ноябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU