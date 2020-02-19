2020-02-19T12:13:44+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пешеход погиб под колесами автобуса

Женщина переходила дорогу, соблюдая правила дорожного движения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вчера поздним вечером в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на улице Янки Купалы автобус сбил пешехода. Женщина 1975 года рождения погибла на месте. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации источника, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Стаж водителя 1954 года рождения составляет 42 года.

Напомним, мужчина 1990 года рождения погиб в Нижегородской области, врезавшись в дерево вечером 17 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Балахне неизвестный лихач сбил беременную женщину возле здания школы и скрылся с места происшествия. По мнению очевидцев, водитель был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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