Солнце может повлиять на прием телерадиоканалов в Нижегородской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:16:59+03:00

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С 19 февраля до 15 марта в Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Нижегородский филиал РТРС, получивший сведения из ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром Космические Системы».

По данным источника, перерывы в трансляции связаны с так называемой весенней солнечной интерференцией, которая влияет на качество работы спутниковой связи. Пик придется на дневные часы, с 11.00 до 13.00, максимальная продолжительность сбоев – не более 20 минут.

Интерференция наблюдается два раза в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Это приводит к ухудшению качества связи, прием телеканалов может полностью пропасть на некоторое время.

«РТРС использует все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния Солнца на трансляцию эфирных программ», - сообщает источник и добавляет, что из-за принимаемых мер большинство телезрителей никогда не замечали помех в телетрансляциях, вызванных интерференцией.

Информация о возможных перерывах вещания размещена на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала».

ИСТОЧНИК KP.RU