В Нижегородской области стартовало голосование за местные инициативы

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:04:51+03:00

Проголосовать можно с 15 февраля по 8 марта на портале вамрешать.рф

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С 15 февраля стартовало рейтинговое голосование по отбору заявок для участия в Программе поддержки местных инициатив в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

В этом году голосование впервые проходит в режиме реального времени на портале вамрешать.рф, созданном по поручение губернатора региона Глеба Никитина.

Голосование завершится 8 марта, принять участие могут жители всех муниципалитетов и районов Нижегородской области старше 14 лет, пройдя авторизацию через учетную запись сайта «Госуслуги». Можно выбрать проект в одном из пяти направлений:

- «Дорога к дому»;

- «Никто не забыт!»;

- «Спорт для всех!»;

- «Все лучшее детям!»;

- «Делаем вместе!»

Как отметили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, благодаря Программе поддержки местных инициатив жители региона сами определяют проект, который необходимо реализовать на их территории.

Напомним, что Программа по поддержке местных инициатив (ППМИ) реализуется на территории региона с 2013 года. За это время на поддержку инициатив жителей было выделено почти 2,5 млрд рублей. Поддержку получили более 2,4 тысяч проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU