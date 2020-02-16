2020-02-16T18:34:18+03:00
Общество

В НГТУ им. Алексеева организуют консультационный пункт службы занятости населения

Мероприятие будет организовано во время проведения ярмарки вакансий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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19 февраля с 10:00 до 14:00 в НГТУ имени Алексеева будет организован консультационный пункт службы занятости населения для нижегородских студентов. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- Во время мероприятия специалисты проинформируют студентов и выпускников о вакансиях для трудоустройства, - говорится в сообщении. – Также они смогут узнать о предприятиях и организациях Нижнего Новгорода, оказывающих услуги выпускникам, о курсах профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости населения.

Данное мероприятие будет работать в рамках проведения ярмарки вакансий. Консультационный пункт службы занятости населения будет организован по адресу Казанское шоссе, дом 12, корпус 6. В нем смогут принять участие студенты и выпускники технического университета и все желающие из других вузов.

Напомним, ранее мы писали о том, что сразу в нескольких районах Нижегородской области будут организованы ярмарки вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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