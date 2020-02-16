В НГТУ им. Алексеева организуют консультационный пункт службы занятости населения
19 февраля с 10:00 до 14:00 в НГТУ имени Алексеева будет организован консультационный пункт службы занятости населения для нижегородских студентов. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
- Во время мероприятия специалисты проинформируют студентов и выпускников о вакансиях для трудоустройства, - говорится в сообщении. – Также они смогут узнать о предприятиях и организациях Нижнего Новгорода, оказывающих услуги выпускникам, о курсах профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости населения.
Данное мероприятие будет работать в рамках проведения ярмарки вакансий. Консультационный пункт службы занятости населения будет организован по адресу Казанское шоссе, дом 12, корпус 6. В нем смогут принять участие студенты и выпускники технического университета и все желающие из других вузов.
Напомним, ранее мы писали о том, что сразу в нескольких районах Нижегородской области будут организованы ярмарки вакансий.
ИСТОЧНИК KP.RU