16 Февр. 2020 2020-02-16T16:40:47+03:00

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Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области. Начиная с прошлого года, там ведется беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Калининградские историки сейчас поименно выверяют списки захороненных солдат. Для этого они выявляют несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

- Сегодня в базе данных содержится информация о более чем 145 тысяч советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве, - сообщает правительство Калининградской области. – Сейчас уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших.

Как сообщается, многие ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

ИСТОЧНИК KP.RU