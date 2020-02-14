В Нижегородской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:40:57+03:00

В Кстово и Афонино животных привьют против бешенства

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Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства пройдет в регионе. Об этом сообщили в региональном ветнадзоре. Вакцина закупается за счет средств федерального бюджета, сообщает источник.

15 февраля бесплатно привить питомцев можно в ветеринарной лечебнице по адресу: г. Кстово, улица Ленина, д.18.

16 февраля специалисты ветеринарного надзора выедут в деревню Афонино, вакцинация будет проводиться по адресу: улица Магистральная, д. 20 А.

Напомним, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система. Источником вируса могут быть как дикие, так и домашние животные.

Заражение может произойти как от укуса, так и через царапину, попадание слюны больного животного на раны и порезы. Заболевание заканчивается смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU