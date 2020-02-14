2020-02-14T13:41:48+03:00
Общество

На улице Победной восстановили освещение по просьбам жителей

Большую часть фонарей отремонтировали и подключили
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уличное освещение восстановили возле новостроек, расположенных на улице Победной в Нижнем Новгороде. О том, что с марта месяца там не работали фонари, мэру города Владимиру Панову пожаловались горожане в ходе декабрьской встречи с жителями Сормовского района.

- Ситуация, когда новые жилые комплексы остаются без освещения, к сожалению, не редкость. Причина одна - безответственное отношение застройщиков, которые бросают сети, не передав их на баланс города,- написал на своей странице в социальной сети Владимир Панов.

Теперь в муниципальную собственность переданы все 23 опоры, 20 из которых отремонтировали и подключили. Работы полностью завершатся в ближайшее время.

Как рассказала жительница Сормовского района Наталья Полякова, теперь идти от остановки до дома, она больше не боится.

- По этой дороге часто ходим на остановку общественного транспорта, к школе и вообще гуляем с детьми. Зимой было очень темно и опасно, а у меня трое детей маленьких. Поэтому мы очень благодарны, что здесь стало светло»,- рассказала нижегородка.

Напомним, недавно жители Московского района пожаловались на проблемы с освещением на трамвайной остановке на улице Народной. В районной администрации пообещали, что освещение также будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородскую гостиницу «Россия» начнут сносить в ближайшие две недели
Предприниматели Нижегородской области смогут принять участие в «Днях поставщика»
Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году
В нижегородских клиниках появилась электронная история болезни
В Нижегородской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
На улице Победной восстановили освещение по просьбам жителей
Нижегородское оборонное предприятия строит фюзеляж для первого серийного Ил-114-300
Нижегородские хоккеисты уступили лидерам чемпионата
В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта
Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе
В выходные в Нижнем Новгороде будет морозно и безветренно
Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы
Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный
Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде
Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского
«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями
Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора