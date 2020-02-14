На улице Победной восстановили освещение по просьбам жителей

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:41:48+03:00

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Уличное освещение восстановили возле новостроек, расположенных на улице Победной в Нижнем Новгороде. О том, что с марта месяца там не работали фонари, мэру города Владимиру Панову пожаловались горожане в ходе декабрьской встречи с жителями Сормовского района.

- Ситуация, когда новые жилые комплексы остаются без освещения, к сожалению, не редкость. Причина одна - безответственное отношение застройщиков, которые бросают сети, не передав их на баланс города,- написал на своей странице в социальной сети Владимир Панов.

Теперь в муниципальную собственность переданы все 23 опоры, 20 из которых отремонтировали и подключили. Работы полностью завершатся в ближайшее время.

Как рассказала жительница Сормовского района Наталья Полякова, теперь идти от остановки до дома, она больше не боится.

- По этой дороге часто ходим на остановку общественного транспорта, к школе и вообще гуляем с детьми. Зимой было очень темно и опасно, а у меня трое детей маленьких. Поэтому мы очень благодарны, что здесь стало светло»,- рассказала нижегородка.

Напомним, недавно жители Московского района пожаловались на проблемы с освещением на трамвайной остановке на улице Народной. В районной администрации пообещали, что освещение также будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU