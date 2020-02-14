2020-02-14T13:30:06+03:00
Общество

Нижегородское оборонное предприятия строит фюзеляж для первого серийного Ил-114-300

На авиазаводе «Сокол» будут изготовлены семь отсеков
Елена ЛАЗАРЕВА
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На нижегородском авиазаводе изготовят семь отсеков фюзеляжа и передадут для окончательной сборки. ФОТО: пресс-служба ОАКНа нижегородском авиазаводе изготовят семь отсеков фюзеляжа и передадут для окончательной сборки. ФОТО: пресс-служба ОАК
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"РСК "МиГ" на площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Ил-114-300 – самолет, который производится по серийным технологиям. На нижегородском авиазаводе изготовят семь отсеков фюзеляжа и передадут для окончательной сборки. Финальная сборка пройдет на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина. Кроме нижегородских оборонщиков, в изготовлении агрегатов участвуют воронежский завод «ВАСО» и «Авиастар-СП» (Ульяновск).

По данным источника, в прошлом году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было вложено более 400 миллионов рублей. Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет запущен с использованием новейших цифровых технологий по бесчертежной системе.

Первые опытные образцы самолета будут изготовлены путем доработки и модернизации построенных еще в СССР Ил-114, тогда как серийные самолеты будут изготавливаться с нуля.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский завод «Красное Сормово» впервые построит краболовные суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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