Нижегородское оборонное предприятия строит фюзеляж для первого серийного Ил-114-300
"РСК "МиГ" на площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.
Ил-114-300 – самолет, который производится по серийным технологиям. На нижегородском авиазаводе изготовят семь отсеков фюзеляжа и передадут для окончательной сборки. Финальная сборка пройдет на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина. Кроме нижегородских оборонщиков, в изготовлении агрегатов участвуют воронежский завод «ВАСО» и «Авиастар-СП» (Ульяновск).
По данным источника, в прошлом году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было вложено более 400 миллионов рублей. Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет запущен с использованием новейших цифровых технологий по бесчертежной системе.
Первые опытные образцы самолета будут изготовлены путем доработки и модернизации построенных еще в СССР Ил-114, тогда как серийные самолеты будут изготавливаться с нуля.
Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский завод «Красное Сормово» впервые построит краболовные суда.
ИСТОЧНИК KP.RU