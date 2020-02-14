2020-02-14T12:25:46+03:00
Общество

Нижегородские хоккеисты уступили лидерам чемпионата

Но подарили болельщикам отличную игру
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче уступило СКА со счетом 2:3, но болельщиков своей игрой не разочаровало. Исход поединка с одним из лидеров чемпионата был неочевиден до самых последних минут игры.

Стартовый отрезок игры команды команды провели, что называется, с огоньком и изюминкой, первая шайба была забита уже в самом начале игры – увы, в ворота нижегородцев. Последних, впрочем, это не выбило из колеи, и команда продолжила атаковать. И в итоге сработало железобетонное правило игры: не забиваешь ты – забивают тебе! Увлекшись атакой чужих ворот, нижегородцы пропустили в свои. Но и тут не пали духом – уже через две минуты восстановили паритет - 1:2.

Во второй двадцатиминутке счет удалось сравнять. И, возможно, какая-то другая команда постаралась бы сохранить равновесие и отсидеться в обороне, чтобы заработать в игре с лидерами чемпионата хоть какие-то очки. Но не «Торпедо»!

Весь третий период равные шансы забить были у обеих команд. И только от госпожи Фортуны зависел исход поединка. На последних минутах СКА забил после досадного отскока шайбы – 2:3.

Нижегородцы не заработали очков, но уважение болельщиков безусловно заслужили. Ребят проводили после матча аплодисментами и скандированием «Молодцы!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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