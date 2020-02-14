2020-02-14T12:02:03+03:00
Общество

В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей

Дзержинец собирал взносы на строительство несуществующего дома
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель правления ЖСК «1-й Дзержинский» в городе химиков заключал договоры паенакопления на строительство несуществующего дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным источника, председатель достоверно знал, что ЖСК не является застройщиком дома. Кроме того, тот участок, на котором, по словам председателя, будет построен дом, вообще не предназначен для этих целей. Эти знания, однако, не помешали ему заключить договоры с жильцами на долевое строительство. И собрать более полутора миллионов рублей паевых взносов.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. В отношении председателя правления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта
Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе
В выходные в Нижнем Новгороде будет морозно и безветренно
Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы
Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный
Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде
Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского
«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями
Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора