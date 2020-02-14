В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правления ЖСК «1-й Дзержинский» в городе химиков заключал договоры паенакопления на строительство несуществующего дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным источника, председатель достоверно знал, что ЖСК не является застройщиком дома. Кроме того, тот участок, на котором, по словам председателя, будет построен дом, вообще не предназначен для этих целей. Эти знания, однако, не помешали ему заключить договоры с жильцами на долевое строительство. И собрать более полутора миллионов рублей паевых взносов.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. В отношении председателя правления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU