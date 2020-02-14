Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе
Межведомственная комиссия вместе с собственниками завершила обследование садоводческих участков в СНТ «Красный кожевенник». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Владимира Петрухова, в результате подтопления пострадали почти все участки товарищества.
Напомним, авария на канализационном коллекторе ООО «Заводские сети» в Ленинском районе на улице Шекспира произошла 22 января. Ленинский район остался без воды, чего не скажешь о садоводах «Красного кожевенника» - на их участках «воды» было более чем достаточно.
Результаты обследований переданы в компанию ООО «Заводские сети», которая далее будет работать с пострадавшими садоводами. Ущерб по каждому участку будет оценен индивидуально. Экспертные организации возьмут пробы с затопленных участков весной, сообщает источник.
В администрации Ленинского района продолжают принимать заявления от пострадавших садоводов ( каб. № 115 с 9.00 до 18.00, контактный телефон: 258-41-19).
ИСТОЧНИК KP.RU