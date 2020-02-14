2020-02-14T10:40:54+03:00
Общество

Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе

Ущерб по каждому участку будет оцениваться индивидуально
Елена ЛАЗАРЕВА
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Межведомственная комиссия вместе с собственниками завершила обследование садоводческих участков в СНТ «Красный кожевенник». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Владимира Петрухова, в результате подтопления пострадали почти все участки товарищества.

Напомним, авария на канализационном коллекторе ООО «Заводские сети» в Ленинском районе на улице Шекспира произошла 22 января. Ленинский район остался без воды, чего не скажешь о садоводах «Красного кожевенника» - на их участках «воды» было более чем достаточно.

Результаты обследований переданы в компанию ООО «Заводские сети», которая далее будет работать с пострадавшими садоводами. Ущерб по каждому участку будет оценен индивидуально. Экспертные организации возьмут пробы с затопленных участков весной, сообщает источник.

В администрации Ленинского района продолжают принимать заявления от пострадавших садоводов ( каб. № 115 с 9.00 до 18.00, контактный телефон: 258-41-19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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